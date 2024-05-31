قوات الاحتلال تقتحم مدنًا وقرى في الضفة الغربية (فيديو)

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامات متعددة لبلدات وقرى ومخيمات في الضفة الغربية، فيما سيشيع جثمان شهيد قتله الاحتلال في مدينة البيرة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 519 شهيدا بينهم 129 طفلا، وأصيب 5 آلاف شخص.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، واعتقلت فلسطينيا، وهناك عدد من الأشخاص الذين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات كانت هناك إصابة خطيرة للغاية.

وشهدت مدينة جنين اقتحاما لمدة ساعتين، وجانبها بعض التدمير في البنية التحتية وإصابات بالرصاص الحي واعتلاء لقناصة جنود الاحتلال على المباني وتجريف محيط مستشفيات ثابت والأمل وابن سينا، لكن انسحبت قوات الاحتلال بعد ساعتين من الدمار والخراب في البنية التحتية وعدد من الإصابات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو حتى اغتيالات في صفوف المقاومين، وكانت هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومي وقوات الاحتلال.

تحذير من مجاعة في غزة

وفي سياق متصل، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء وتفاقم المجاعة والعطش بسبب منع الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونُحملهم المسؤولية الكاملة عن كارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه: يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية إلى قطاع غزة منذ 24 يوماً، بدعم كامل وبمباركة وتأييد من الإدارة الأمريكية، مما يُنذر بتفاقم أزمات الغذاء والماء والدواء، وهو ما يعزز فرص وقوع مجاعة حقيقية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال وتدعمها الإدارة الأمريكي.