مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية يكشف جرائم الاحتلال بشمال غزة بعد انسحابه (فيديو)

كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الوضع المأسوي وجرائم الاحتلال في شمال قطاع غزة، مؤكدًا أنه في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال من الشمال تكشف حجم الجريمة التي ارتكبها بتلك المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني يحاول انتشال جثامين الأطفال والنساء والمواطنين الذين سقطوا شهداء تحت ركام منازلهم.

وأوضح، أن مربعات سكنية نسفها الاحتلال بالكامل في شمال غزة، وفي الصباح قصف الاحتلال المنطقة الوسطى، التي تشهد أكبر عملية نزوح ويوجد بها مليون و200 ألف في المنطقة الوسطى.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف النازحين، بالإضافة إلى فرض حصار مطبق على قطاع غزة، أدى لتوقف معظم محطات المياه، وانتشار أكوام القمامة بين خيام النازحين بقطاع غزة مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

طائرات جيش الاحتلال تُلقي منشورات تطالب النازحين بالرحيل:

ألقت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مدارس بيت حانون، وطالبوا النازحين والأهالي بتلك المدارس بالإخلاء نحو غرب غزة، يهدد بالعمل بالقوة في تلك المنطقة بسبب عمليات إطلاق الصواريخ.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء وتفاقم المجاعة والعطش بسبب منع الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونُحملهم المسؤولية الكاملة عن كارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه: يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية إلى قطاع غزة منذ 24 يومًا، بدعم كامل وبمباركة وتأييد من الإدارة الأمريكية، مما يُنذر بتفاقم أزمات الغذاء والماء والدواء، وهو ما يعزز فرص وقوع مجاعة حقيقية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال وتدعمها الإدارة الأمريكية.