الدوري الفرنسي يوقف لاعب موناكو لرفضه دعم المثلية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي توقيع عقوبة على المالي محمد كامارا نجم وسط فريق موناكو بعدما رفض إظهار شعار دعم المثلية على قميصه خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نانت ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وقررت الرابطة إيقاف محمد كمارا لـ 4 مباريات بعدما أخفى الشعار الحملة المخصصة لدعم المثلية على قميصه، والمتواجد على جميع قمصان اللاعبين في الجولة الأخيرة للبطولة الفرنسية.

جاء هذا القرار بعدما طالب ايملي اوديا وزير الرياضة الفرنسية بضرورة توقيع أقصى عقوبة ممكنة على اللاعب المالي بسشبب هذا التصرف.

من جانبه أصدر الإتحاد المالي لكرة القدم بياناً رسمياً يدعم فيه محمد كمارا ومؤكداً انه مواطن له حقوق مثل أي شخص ولا يجوز التعرض لهذه الحقوق.

وكان مصطفى محمد نجم منتخب مصر ولاعب فريق نانت قد رفض المشاركة في هذا اللقاء إحتجاجاص على وجود هذا الشعهار على قميص فريقه.