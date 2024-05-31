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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هنية: من يتحدث عن اليوم التالي للحرب سيختنق بحبل أوهامه

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إن الحركة أبلغت الوسطاء مجددا بأنها لن تتنازل عن مطالبها في المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وحسب وكالة "صفا"، جاء ذلك في كلمة له عبر تقنية الفيديو، أمام مؤتمر في بيروت، اليوم الجمعة.

وأضاف هنية: "بخصوص ما يقال عن موقف إسرائيلي جديد من صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، نؤكد لكم أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها".

وأوضح: "من بين هذه المطالب الوقف الدائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وإعادة إعماره".

 

واتهم هنية إسرائيل باستخدام المفاوضات "غطاء" لمواصلة هجماتها على غزة ورفض الاستجابة لمطالب "حماس".

وتابع: "من يتحدث عن اليوم التالي للمعركة سيختنق بحبل أوهامه ولن يجد من شعبنا من يقبل بديلا عن المقاومة".

 

وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

كما لفت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني في الضفة والقطاع.

 

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