سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 31-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، وجاء ذلك نظرا العطلة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.52 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.53 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.21 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 6-5-2024، بعدما أظهر تقرير تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وعزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام، في حين تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.