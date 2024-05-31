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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 31-5-2024

مشغ
مشغ

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024 بعد هبوط امس بحوالى 10جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، حيث شهدت الأسعار هبوطا في السوق المصري بعد انخفاض الأوقية العالمية.

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سعر الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الخميس في الأسواق

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

الذهب العالمي

وارتفع سعر الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2364 دولار للأونصة، ليظل سعر الذهب أقل بأكثر من 100 دولار مقارنة مع أعلى سعر تاريخي تم تسجيله مطلع الأسبوع الماضي عند 2450 دولار للأونصة.

يستمر تركيز الأسواق بشكل مباشر على الإشارات القادمة بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات المتشددة إلى حد ما بشأن أسعار الفائدة أبقت المتداولين حذرين تجاه أسواق الذهب.

حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم أمس من أن بعض صناع السياسة النقدية لدى البنك الفيدرالي لم يستبعدوا المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو السيناريو السلبي لأسواق السلع والمعادن وعلى رأسها الذهب.

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