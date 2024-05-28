بحماية شرطة الاحتلال.. مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مع استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي في رفح بقطاع غزة، قام المستعمرون، صباح اليوم الثلاثاء، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

تشديد الاجراءات العسكرية الإسرائيلية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وعلى جانب أخر شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية لوفا، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز بشكل ملحوظ؛ ما خلق أزمة مركبات للفلسطينيين خاصة المتوجهين إلى الأغوار الفلسطينية.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

وفي سياق أخر هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم منزلا قيد الإنشاء، غرب مدينة أريحا، بحجة عدم الترخيص.