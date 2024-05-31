الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موينيو يتجاهل دوري روشن ويقترب من فنربخشة

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو قريباً من خوض تجربة تدريبية جديدة من خلال فريق فنربخشة التركي بداية من الموسم الجديد بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

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مورينيو يرفض حسم موقفه بشأن التدريب بالدوري السعودي

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية ان فنربشخة توصل لإتفاق شفهي مع جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويحصل مورينيو على عقد يمتد لموسمين حتى 2027 مع فنربخشة بعدما وافق مبدئياً على العرض في إنتظار الإنتهاء من الخطوات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتنواجد جوزيه مورينيو في لندن لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند قبل إنهاء كافة الأمور العالقة مع فنربشخة، على أن يتم تقدميه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان مورينيو قد إرتبط خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع فريق إتحاد جدة بدوري روشن السعودي الا أنه فضل خوض تجرب أوروبية جديدة بالدوري التركي.

 

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