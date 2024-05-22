مورينيو يرفض حسم موقفه بشأن التدريب بالدوري السعودي

رفض جوزيه مورينيو مدرب روما السابق حسم موقفه من تدريب الأندية السعودية في الفترة المقبلة بعدما أرتبط أسمه في الفترة الماضية بـ نادي القادسية الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين.



وزار مورينيو السعودية في مبادرة ثقافية بـ عنوان "إثراء"، يتحدث فيها المدرب البرتغالي عن تجربته في كرة القدم، وخبراته في المستديرة من خلال مشواره التدريبي الحافل بالعديد من المحطات المهمة.



ووصل مورينيو وصل فجر أمس الثلاثاء في مدينة الدمام، وأشار في تصريحاته أنه لم يحسم مستقبله التدريبي بعد، ورفض تأكيد أي شئ بخصوص إمكانية التدريب في السعودية خاصةً نادي القادسية في الوقت الذي لم يعلق فيه النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.



وصعد نادي القادسية إلى دوري المحترفين للمشاركة في المسابقة في الموسم الكروي الجديد، وسط احتمالات من الإدارة لعقد صفقات قوية.

