مصرع شاب أثناء الاستحمام.. مأساة في شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل بمنطقة عزبة رشوان بشبرا الخيمة في القليوبية.

مصرع شاب بشبرا الخيمة

تم العثور على جثة الشاب وانتشالها من قبل قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مستشفى ناصر العام.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب " عبدالرحمن. ه. ك" 16 عاما نزل للاستحمام في مياه النيل، وفقد حياته لعدم إجادته السباحة.



صرحت النيابة العامة بدفن المتوفي، كما طلبت تحريات مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة حول ظروف وملابسات الواقعة.

وفي سياق منفصل أسدلت محكمة جنايات الوادى الجديد برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين أشرف راضى ومصطفى الجاحر، الستار على جريمة خطف سائق سيارة أجرة لسيده واغتصابها تحت تهديد السلاح فى صحراء الخارجة.

قضت المحكمة بمعاقبة محمد محمود عباس (51 سنة) فنى بمديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالوادى الجديد، ويعمل سائق أجرة إلى جانب عمله الحكومى؛ بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً.

فى سياقٍ متصل، أكدت المجنى عليها(عامله باليومية) فى تحقيقات النيابة، بأنه حال خروجها من إحدى الجمعيات الخيرية، أبصرت السائق المتهم مستقلاً سيارة أجرة بمفرده.

وأضافت، ونادى عليها لتوصيلها إلى جمعية خيرية أخرى لمساعدتها مادياً، فاستقلت معه السيارة الأجرة، إلا أنه توجه بها لمنطقة نائية، بعيداً عن أعين المارة رغماً عنها!!

كما أضافت، وتعدى عليها بالضرب شاهراً فى وجهها نصل السكين، وأمرها بالتجرد من ملابسها!!

أيدت تحريات الرائد محمد عبدالراضى رئيس مباحث الخارجة أقوال المجنى عليها فى أوراق القضية.

وكان المستشار محمد عبدالموجود المحامى العام لنيابات الوادى الجديد، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لخطفه المجنى عليها بالتحايل فى 13 أغسطس الماضى.

وأشار قرار الإحالة، إلى اقتران جناية الخطف بجناية أخرى فى ذات الزمان والمكان، بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها!!

وأضاف، وأحرز سكيناً بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية!!

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، خلال مرافعتها لوقاية المجتمع من الذئاب البشرية؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.