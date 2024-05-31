أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 31 مايو بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، إنخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن البيضاء واللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الجمعة بعد وصول سعر التنفيذ إلى 92 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض أسعار الطيور وكيلو البط ب85 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيها، وسجل كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 120 جنيها والبط المولار بمبلغ 105 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 140 جنيها وبدون العظم بمبلغ 150 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 120 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 120 جنيها والهياكل 52 جنيها والأجنحة 57 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 150 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب115 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، بسبب قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، موضحين أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة عن ذلك لعدة أسباب ومنها دخول فصل الصيف وامتحانات المدارس وقرب دخول عيد الأضحى بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف ولكن ظهور متحور جديد تسبب في القضاء على حوالي 30 % من الثروة الداجنة وهو ماتسبب في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.