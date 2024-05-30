سعر الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. شهدت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024، استقرارًا، بالسوق المحلي المصري بعد موجة الانخفاضات الذي شهدها المعدن الأصفر أمس الأربعاء، إذ يعتبر من أهم السلع التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات العالمية، وسجل سعر الذهب عيار 21 للشراء نحو 3111 جنيهًا و للبيع 3115 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، تسعى “بوابة الوفد الإلكترونية”، لـ رصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية لمختلف السلع بالأسواق المحلية والعالمية، للوقوف لحظة بلحظة على آخر وأهم التحديثات التي يتم طرحها في الأسواق، لا سيما أسعار الذهب، والتي جاءت اليوم الخميس على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الخميس بنهاية التعاملات

سعر الذهب عيار 24

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 3555 جنيهًا و للبيع 3560 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 3111 جنيهًا و للبيع 3115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 2666 جنيهًا و للبيع 2670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس استقرارًا عند 24,920 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب العالمي اليوم الخميس

كما سجل سعر الذهب العالمي اليوم تراجعًا عند 2333 دولارا.

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه

أسعار جرام الذهب اليوم بالأوزان



1 جرام: 3,125.0 جنيه مصري

5 جرامات: 15,625.0 جنيه مصري

10 جرامات: 31,250.0 جنيه مصري

25 جرامًا: 78,125.0 جنيه مصري

50 جرامًا: 156,250.0 جنيه مصري

100 جرام: 312,500.0 جنيه مصري

500 جرام: 1,562,500.0 جنيه مصري

1000 جرام: 3,125,000.0 جنيه مصري

5000 جرام: 15,625,000.0 جنيه مصري

10000 جرام: 31,250,000.0 جنيه مصري