الكيلو ب99 جنيهاً.. أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ، اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024، إستقرارا في الأسعار ، حيث تراوحت

أسعار الدواجن البيضا، مابين 99 إلى 100جنيها للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 122 إلى 124 جيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133 إلى 135 جنيها للكيلو، وأسعار وراك مابين 110 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البانية مابين 204 إلى 205 جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 204 إلى 205 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار فصوص مابين 202 إلى 204 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما مابين 202 إلى 204 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50 إلى 52 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلى 72 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلى 122جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلى 105 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125 إلى 127 جنيها للكيلو .