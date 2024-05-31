الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد العال: كنت أتمنى إنضمام المحمدي للمنتخب.. ومباراة بوركينا فاسو صعبة

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق  أنه كان يتمني انضمام باهر المحمدي لاعب فريق المصري للمنتخب الوطني بدلا من ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي في المعسكر الحالي للفراعنة.

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مجدي طلبة: حسام حسن سيقود المنتخب إلى كأس العالم

مباراة بوركينا فاسو صعبة

أضاف رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن مباراة بوركينا فاسو الأصعب للمنتخب في مشوار تصفيات المونديال ويجب أن يتعامل معها حسام حسن المدير الفني للمنتخب بكل جدية" .

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اختيارات حسام حسن

وواصل عبدالعال:" اختيارات حسام حسن جيدة بنسبة 60 % وأتمنى أن نحقق حلم التأهل إلى كأس العالم من جديد".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو من الشهر المقبل.

 

 

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