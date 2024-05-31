مجدي طلبة: حسام حسن سيقود المنتخب إلى كأس العالم

يرى مجدي طلبة نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن والجيل الحالي من اللاعبين قادران على تحقيق نجاحات كبيرة مع المنتخب الوطني والوصول إلى نهائيات كأس العالم.



وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تليفزيونية:" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على النجاح مع منتخب مصر والصعود إلى بطولة كأس العالم القادمة وسط هذه المجموعة من اللاعبين المميزين في المنتخب ".

وتابع:" الجيل الحالي من لاعبي منتخب مصر قادر علي تحقيق نجاحات كبيرة مع حسام حسن والتأهل إلى كأس العالم".

مجدي طلبة: من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك



أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أنه من الصعب تشجيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنادي الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية.



وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي فهو لاعب محترف ولا يجب أن يصدر منه هذا الفعل ".

وتابع:"إمام عاشور أحد أهم لاعبي فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحظى بثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".