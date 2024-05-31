الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة عن واقعة الشيبي والشحات: أمر رياضي بحت يخص اتحاد الكرة

الشيبي والشحات
الشيبي والشحات

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة  واقعة الشيبي و الشحات هو شأن شخصي لاتحاد الكرة المصري و لجانه فقط لاغير، و ان الأمر برمته ليس له علاقة من قريب او بعيد بوزارة الشباب و الرياضة .

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طلب خاص من رابطة المعلقين إلى وزارة الرياضة

وتابع الشاذلي ان واقعة الشيبي و الشحات هو شأن داخلي فقط للجبلاية، مؤكدًا سلامة موقفها بعد توقيع عقوبة على لاعب بيراميدز تقضي بايقافه لست مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.


وأشار  المتحدث الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة عن وضع لجنة  جديدة داخل الوزارة لاختيار عناصر شابة واعدة في مجال التعليق الرياضي، و من المنتظر تواجد ما لا يقل عن 20 مُعلق رياضي جديد، رغبة من الوزارة عودة مصر للريادة في هذا المجال مجددًا.
وواصل محمد الشاذلي: من المفترض ان يتواجد العديد من شيوخ المعلقين العرب ، بالاضافة للجنة خارجية متخصصة في هذا المجال، وذلك للنهوض بالتعليق الرياضي المصري و العودة مرة أخرى للريادة العربية.


وأتم الشاذلي تصريحاته:" الرياضة ليست كرة قدم فقط، الالعاب الأخرى أيضًا لها محبيها وعاشقيها و لذلك وضعنا أمام اعيننا ضرورة اختيار معلقين مختصين في كافة الالعاب.

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