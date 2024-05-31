ماسك اللبن البودرة.. الحل الأمثل لتفتيح البشرة| اعرفي فوائده

ماسك اللبن البودرة من الماسكات الفعّالة للحصول على بشرة صحية ونضرة، بالإضافة للتخلص من التصبغات ومختلف المشاكل التي تعاني منها أغلب النساء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الماسك وفوائد اللبن البودرة للبشرة.





اللبن البودرة للبشرة

طريقة عمل ماسك اللبن البودرة لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة نشا

ملعقة اللبن البودرة

ملعقة ماء ورد

ملعقة عسل

ملعقة عصير ليمون





ملحوظة: يمكنك الاستغناء عن الليمون إذا كانت بشرتك حساسة أو بها بثور أو شديدة الجفاف.





طريقة تطبيق ماسك اللبن البودرة

يخلط اللبن البودرة مع باقي المكونات جيداً ويضاف عصير الليمون آخر خطوة.

نقلب حتى يمتزج الخليط ثم يفرد على البشرة.

يترك ل 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية ناعمة.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.





العناصر المهمة التي تميز اللبن البودرة لبشرة صحية

حمض اللاكتيك

من الأحماض الخفيفة التي تعرف بتأثيرها المقشر للبشرة، فيزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، كما ينعم ويوحد لون البشرة ويشد الجلد.





فيتامين "أ"

فيتامين "أ" عنصر أساسي لانقسام الخلايا بشكل صحي، ويعالج الحبوب المزمنة ويعزز مظهر البشرة الباهت.





فيتامين "ج"

من أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة لتكوين الكولاجين، لذا فإن استخدام اللبن البودرة موضعيا على البشرة يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، ويعزز من نضارتها.





فيتامين "ب6"

تحتاج البشرة فيتامين "ب6" لتكوين الخلايا الجديدة، وهو من الفيتامينات التي تحافظ على البشرة رطبة وصحية، وهو الموجود في اللبن البودرة.





الكالسيوم

يعزز إنتاج الكولاجين، ما يحافظ بدوره على مرونة الجلد.





البوتاسيوم

يحافظ البوتاسيوم على ترطيب الجلد ويعالج حكة الجلد الجاف.





المغنيسيوم

يعزز نضارة البشرة، وهو من العناصر المضادة للشيخوخة ويساعد على تأخير ظهور التجاعيد.

ويعتبر الليمون من المكونات الطبيعية التي تقدم فوائد متعددة لبشرتك بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى، التي تشمل:-

فيتامين "ج": من الفيتامينات المهمة للبشرة، إذ تحتاج إليه لإنتاج الكولاجين، كما يفتح الجلد، وبفضل خواصه المضادة للأكسدة فإنه يقي البشرة من تأثير الشوارد الحرة التي تعجل بشيخوختها، حمض الستريك: يقشر الجلد بلطف ويفتح البشرة ويساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات.