خلافات الجيرة.. إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل في العقد الثالث من العمر بطلق ناري في البطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "مجدي . ر . ك . م" 28 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي وعمه "حماده . ك . م . ا" 40 سنة مزارع.

وطرف ثان "عاطف . ا . ا . م" 45 سنة مدرس ونجل شقيقته "عمر . د . ع . ي" 36 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر أصيب عامل زراعي في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بجرح طعني بالبطن تعدى عليه عامل زراعي آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "القط . ت . ا . ا" 40 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي.

وطرف ثان "علي . ع . ع . ه" 33 عامل زراعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض [ مطواة ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بسبب خلافات بينهما.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.