تعليق قوي من محمد صلاح على أزمة "الشحات والشيبي" وعقوبة اتحاد الكرة

تحدث محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي والعقوبة اتحاد الكرة على اللاعب المغربي.



وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية "أزمة الشحات والشيبي؟ أنا غاضب، مصر رائدة في كرة القدم، ولكن لديها أكبر الأزمات في العالم".

وأضاف: "كيف تلجأ كرة القدم إلى الشق القضائي.. نحن نلعب كرة القدم، التي بها أخلاق وتسامح، واتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ القرار".

وتابع: "اللاعب أخطأ ثم توجه للاعتذار، الاعتراف بالخطأ فضيلة.. انت بتضحك عليا، وتقول مسامحني، وانت رافع عليا شكوى؟".

وأكمل: "كان على الشيبي ألا يقبل اعتذار حسين الشحات من البداية.. الشحات اقتنع أن الشيبي ارتضى بالصلح".

وواصل: "لماذا تمت معاقبة الشيبي الآن؟ هل لمجاملة الأهلي؟.. اتحاد الكرة حقق مع الشيبي ولم يتخذ القرارات، انت تكافئ الظالم أم المظلوم".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الشيبي هو كان المظلوم في الملعب، وبعد ذلك أصبح حسين الشحات هو المظلوم.. لأول مرة أرى ذلك، الطرفان ظالمان ومظلومان".