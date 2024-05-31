محمد صلاح: الخلافات أثرت على اختيارات حسام حسن وثنائي الزمالك يستحق المنتخب

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق أن الخلافات القديمة أثرت على اختيارات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة لقائمة لاعبي معسكر شهر يونيو.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية في إفريقيا تضعف والمنتخبات تصبح أقوى، وهنا يجب أن نسأل هل درس منتخب مصر ما حدث في كأس إفريقيا؟".

وأضاف: "كان يجب ضم عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد لقائمة منتخب مصر.. عمر جابر هو أفضل لاعبي الزمالك، وكان على حسام حسن طي صفحة الخلافات".

وتابع: "الخلافات أثرت على قرارات حسام حسن في اختيارات قائمة المنتخب، وكان عليه نسيان ذلك، لأنه مدرب منتخب مصر، وهو أكبر شيء في الكرة المصرية".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أقل ثنائي في قائمة منتخب بوركينا فاسو هم سعيدو سيمبوري وبلاتي توريه، لاعبا البنك الأهلي وبيراميدز، نظرًا لفوارق المستويات بينهما وبين اللاعبين الأخرين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية".