الظهور الأول لأصالة رفقة زوجها فاىق حسن بعد شائعة الطلاق

في أجواء إحتفالية بسيطة جدًا احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلادها الـ 55، مع زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن، وصديقهما المطرب الأردني عمر عبداللات.

أول ظهور لأصالة وفاقق حسن بعد شائعة إنفصالهما

ونشر أحد الحسابات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر موقع إنستجرام ، مقطع فيديو يوثق إحتفال أصالة بعيد ميلادها مع زوجها، وظهر فائق الحسن هو يأخذ بيد أصالة داخل الغرفة لتتفاجئ بوجود قالب كبير من الكعك يحمل صورتها وغني لها المطرب عمر عبداللات "سنة حلوة يا أصول" وقال لها: "كل سنة وإنتي طيبة وديما يارب تبقى حياتنا حلوة وكلنا مبسوطين".

تفاصيل شائعةانفصال أصالة وزوجها فائق حسن

وكانت قد انتشرت شائعات هزت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام السابقة حول إنفصال فنانة العرب أصالة من زوجها فائق حسن وذلك بعد أن قامت أصالة بحذف الصور التي تجمعهما على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

ولكن سرعان ما قامت أصالة بالرد على هذه الشائعات بطريقتها حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها فائق حسن على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتسكت جميع تلك الأخبار الكاذبة.

أصالة تتغزل بفائق حسن

وعلقت أصالة على الصورة قائلة :" يا دنيتي يا حنون يا جوزي و أبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزي وسيدي "، وأضافت:"ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتل نفسي علي لآخر نفس بحبك"..

وبهذا المنشور المرفق بالصورة أكدت أصالة أنها ما زالت مع فائق ولم ينفصلا ، كما أكدت الأخبار التي زعمت أن زوجها تعرض لوعكة صحية حيث أفادت مصادر مقربة من فائق حسن أنه تعرض لوعكة صحية، تسببت في نقله إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته.

غزل فائق حسن في زوجته أصالة

وصف فائق حسن بكلمات بسيطة تحمل معاني الغزل حبه واحترامه الشديد بأصالة حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ، وعلق عليها، قائلاً:" ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات وياخذ من حنين بيوت الشام سحره لتكون الاسطورة ايقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق وليبدأ عصر اصاله وطاقة صوتها تطرق على ابواب الروح تتجدد كل يوم وتولد طفلة في كل صباح لتثبت ان الحب هو سر الوجود شكرا لان صوتك هنا شكرا لروحك ايتها الشامية الشاهقة الواثقة كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام احبك جوزتي".

لترد أصالة على كلماته اللطيفة قائلة :" نحنا مرات بنخاف من العين وبنخفف أخبارنا الحلوه ومابنذكر حالنا فيها حتى بنخاف نحسد حالنا ( قال!!) وأنا بدي ماخاف وقول أنًنا أحلى اتنين حبوا بعض وأسعدوا بعض حياتنا رغم إيقاعها الصاخب مليانه أحلام سوا عم نحققها وبكره عم نرسمه وكاننا أطفال صغار أنت وأنا ويادوبك هلأ بدينا ".

أصالة وفائق حسن

وتابعت" أنا بخير لأني لقيتك ولأني حبيبتك ولأني عرفت معنى العشق معك ..كلّ شعور حلو أنت سببه كل نجاح بحققه أنت سببه .. بعتمد عليك وبطمن ومابخجل أطلب منك لأني بعرف قديش بتحب تعطي لأنك خلقت كريم ونبيل ومهذب ومُحبً ومثل روحك ماشفت ومثل حبك ماعشت ياحنيّن حنيّن حنيًن"