محمد شحاته: اللعب في الزمالك كان حلم حياتي.. وهذا أسعد يوم في حياتي

أكد محمد شحاته لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن انضمامه إلى نادي الزمالك كان حلم حياته، مشيرًا أنه يعشق القلعة البيضاء منذ طفولته.

وانضم محمد شحاته إلى نادي الزمالك في الشتاء الماضي لمدة 6 أشهر بنية البيع قادما من طلائع الجيش.

وقال شحاته خلال تصريحات تليفزيونية “ اللعب لنادي الزمالك كان حلم حياتي منذ أن بدأت لعب كرة القدم وأسعد يوم في حياتي يوم ما لبست قميص النادي”.

وأضاف "كل تركيزى فى الملعب فقط ولا أحب الظهور الإعلامى، وهدفى المشاركة مع الزمالك باستمرار، والتمرين هو اللى بيخلى الواحد يلعب وأنا بموت نفسى ومركز جدا فى المران".

وعن نهائي الكونفدرالية علق شحاته "نهائى الكونفدرالية كان يوم صعب، وأول ما شوفت الجمهور فى المدرجات قلت يا رب الجمهور ما يروح زعلان، وقلنا لازم نكسب علشان الجمهور ده وبمجرد رؤيته جسمى قشعر".

ويقدم محمد شحاته مستويات جيدة منذ انضمامه إلى نادي الزمالك وأصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الفارس الأبيض، وقدم اللاعب مستوى مميز في نهائي الكونفدالية أمام نهضة بركان المغربي.