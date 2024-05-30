60% نمو أرباح أبوظبي الأول خلال الربع الأول 2024

أعلن بنك أبوظبي الأول مصرعن أدائه المالي للربع الأول المنتهي في مارس 2024،

استطاع تحقيق نتائج في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل صافى أرباح الفترة الى 9.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 108%

و بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال الربع الاول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 112.8 مليار جنيه مصري بنمو يبلغ 30% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. في حين وصلت ودائع العملاء إلى 276.6 مليار جنيه مصري بما يمثل زيادة قدرها 38% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

كما بلغ إجمالي أصول البنك 410.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموًا بنسبة 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وشهد صافي الدخل من العائد زيادة ملحوظة تصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري، مما يشير إلى نمو بنسبة 90% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 597.5 مليون جنيه مصري، بنمو بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أداء البنك،

"فخورون بالنتائج المالية التي حققها بنك أبو ظبي الأول مصر خلال الربع الأول من عام 2024. إذ تعكس هذه الأرقام مدى التزامنا نحو تحقيق نمو في محفظة الإقراض مع ضمان ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، وهو ما يؤكد على قوة مكانتنا المالية القوية وقدرتنا على توظيف الموارد بشكل فعال؛ دعماً لأهدافنا الاستراتيجية."

وأضاف: "ويؤكد النمو عبر المقاييس الرئيسية على التزامنا بتقديم القيمة لكل من عملائنا وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الثقة التي يضعها العملاء في بنك أبو ظبي الأول مصر باعتباره الشريك المصرفي المفضل لديهم. ومن هذا المنطلق، تظل استراتيجيتنا منصبة على الابتكار والتركيز على العملاء والإدارة الحكيمة للمخاطر، وهو ما مكننا من الوصول لهذه النتائج المتميزة."

ويظل بنك أبو ظبي الأول مصر متمسكاً بالتزامه نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ما يدفعه إلى تقديم قيمة مستمرة لعملائه ومساهميه على مدار العام المالي.