انطلاق مؤتمر وحدة دعم المرأة في جامعة عين شمس 

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس تحت عنوان "التطور الرقمي منصف أم مجحف للمرأة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وشارك في مؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس العديد من القطاعات المختلفة بالدولة كالمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الدخلية، والمجلس الأعلي للجامعات، وهيئة النيابة الإدارية .

دور جامعة عين شمس المتميز في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس المتميز في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومساندتها من خلال عقد الندوات والفاعليات التي تقدمها الوحدة لدعم الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي .

وأشارت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في كلمتها عن دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي تنظمها من خلال دعم إدارة الجامعهدة في توفير بيئة تعليمية أمنة.

وجاءت الجلسة الأولي حول "دور مؤسسات الدولة في حماية المرأة ضد مخاطر الجريمة الإلكترونية" بحضور الدكتورة حنان كامل رئيس الجلسة عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والمستشارة أمل عمار مساعد وزيرة العدل لشئون حقوق الأنسان، والدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراست العليا، والدكتوة هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة بجامعة عين شمس.

وأشادت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة بدور المؤسسات في حماية المرأة وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية وإظهار حقوق المرأة في المجتمع المصري، والمساهمة في تحقيق العدالة والعيش الكريم للنساء الناجيات من العنف، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة.

ونوهت بدور المؤسسات في تطوير قدرات المؤسسة ذات العلاقة المقدمة للخدمات الاجتماعية والقانونية ومنها: وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية والشرطة والنيابة العامة بجانب التوعية المجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات المختلفة المتاحة للنساء ضحايا العنف في مسعى لتحسين وصول النساء ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة.

وأشارت الدكتورة مني هجرس الأمين العام المساعد المجلس الأعلي للجامعات لضرورة تفعيل كود للممارسات الطلابية داخل الجامعي، وأشادة بدعم جامعة عين شمس للطلاب من خلال وحدة مناهضة العنف .

وتحدث في الجلسة كلا من شيماء نعيم مدير الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي بالمجلس القومي للمرأة وأوضحت دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من العنف الالكتروني، والعميد عمرو عطالله مدير إدارة متابعة جرائم المرأة والطفل بوزارة الداخلية، والمستشار مصطفي فراج المستشار بالمكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة وزارة العدل، والدكتور محمد خطاب رئيس قسم علم النفس كلية الآداب جامعة عين شمس وتحدث دور الجامعة بين الوقاية والعلاج في مواجهة التأثيرات النفسية الناتجة عن العنف الألكتروني بين الطالبات، والدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفي النساء والتوليد وتحدثت عن دور وحدات المرأة الأمنة وحماية المرأة ضد العنف الألكتروني.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان " المخاطر الجنائية لإستخدام الذكاء الاصطناعي " (منظور قانوني) وذلك بحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة،المستشار محمد ابو ضيف باشا الأمين العام لهيئة النيابة الأدارية ، وأمل عبد المنعم توفيق مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي وتحدث عن دور مكتب الشكاوي في حماية المرأة ضد الجرائم الالكترونيه، المستشارة هبة الجندي مدير وحدة شئون المرأة ودعم الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية ، النائية مائسة عطوة عضوة بمجلس النواب المصري ومؤسس كتلة ستات وشباب أد التحدي .

وأوضح محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس الجلسة مفهوم الذكاء الاصطناعى كنوع من التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة، وهذا يرتبط بظهور بعض التطبيقات الجديدة التي تعتمد على البيانات بشكل ضخم، وهذه البيانات تشمل على بيانات شخصية، لذلك يجب تفعيل حماية البيانات وأن يشدد على وجود إطار تنظيمي على ألا يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، لأن ذلك له وجه آخر قد يحد من الإبداع، لذلك يجب أن تفرض القيود على المجتمع نفسه من خلال القوانين التى تحميه بشكل عام، فإن الجرائم المرتكبة يجب أن يكون لها عقوبة على الفعل نفسه، مثل عقوبة جريمة النصب التى تطبق، وذلك بغض النظر عن طريقة ارتكاب الجريمة سواء بإستخدام الذكاء الإصطناعي أو بدونه.

وأشار للجرائم الجنائية التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار ،بينما يتفاعل معظمنا مع أنظمة الذكاء الإصطناعي يوميًا، حيث تؤثر الآلات وأجهزة الكمبيوتر على حياتنا الشخصية والعملية، فتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا تتعلق فقط بحياتنا العامة واليومية.

وتهدف العدالة الجنائية إلى حماية المجتمع وتحقيق العدالة من خلال معالجة الجرائم ومعاقبة المذنبين. تشمل هذه العملية إجراءات التحقيق والإعتقال والمحاكمة والإدانة وتنفيذ العقوبات، وتحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاكها في سياق العمليات الجنائية.

وحاضر في الجلسة كلا من الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي للمرأة وتحدثت عن الحماية الجنائية للمرأة : جريمة الابتزاز الالكتروني، المستشارة سها السعدني وحدة شئون المرأة هيئة النيابة الأدارية وتحدثت عن دور وحدة المرأة في دعمها لقضايا المرأة - هيئة النيابة الإدارية

وفي ختام الجلسة قدمت الدكتورة هند الهلالي عرض نتائج الدراسة الميداني التي تمت من خلال الطلاب المتطوعين بالوحدة عن مدي وعي الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي حول صور العنف الالكتروني وآليات الحماية والوقاية .

وعي هامش المؤتمر تم عمل ورشة بعنوان " إدارة الضغوط " المقدمة من أماني عبد العال الأخصائي الاكلينيكي النفسي بالوحدة.