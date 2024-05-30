مناقشة الشراكات الدولية في مجال دراسة اللغات والترجمة بجامعة عين شمس

شهد اليوم الأول للمؤتمر العلمى الثانى عشر لجامعة عين شمس جلسة خاصة للشراكات الدولية في مجال دراسة اللغات والترجمة نظمتها كلية الألسن

بعنوان "الشراكات فى مجال الدراسات المرتبطة باللغات".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

شهد الجلسة السفير الكورى فى القاهرة كيم يونج هيون وأدار الجلسة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث.

مشاركة الحلفاء الاستراتيجيين لكلية ألسن عين شمس

وأعربت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس عن سعادتها بالحضور الكثيف ورحبت بالسفير الكورى فى القاهرة " كيم يونج هيون".

وأكدت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن هذه الجلسة يشارك بها عدداً من الحلفاء الإستراتيجيين للكلية الذين تربطهم بالكلية علاقات تعاون في المجال الأكاديمي والبحثي والتدريبي وهم المجلس الثقافي البريطاني الذي يتعاون مع الكلية بشكل وثيق خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تنظيم وعقد امتحانات الأيلتس IELTS بكلية الألسن إضافة الى تنظيم امتحانات الـ ICT للمدارس الدولية IG .

خلال كلمته عبر الدكتور محمد منصور مدير تطوير الأعمال بالمجلس الثقافى البريطانى عن سعادته بتلقى الدعوة للمؤتمر وتمثيل المجلس الثقافى البريطانى فى الفعاليات مشيراً الى أن المجلس الثقافى البريطانى كان حريصاً على بناء العديد من الشراكات وخلق الفرص ودعم شباب الباحثين وخاصة بينه وبين جامعة عين شمس.

كذلك شارك بالجلسة مؤسسة اليابان مُمثلة فى ايومى هاشيموتو مديرة المؤسسة والتى تربطها بكلية الالسن علاقات تعاون وثيقة أثمرت عن عقد امتحان إجادة اللغة اليابانية الدولى بكلية الألسن جامعة عين شمس على مدار سنوات، إضافة إلى كثير من الأنشطة والفعاليات الداعمة لقسم اللغة اليابانية بالكلية.

وشاركت مريم حربي منسقة التعاون مع كلية الالسن بجامعة عين شمس و إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة بمداخلة عبر الفيديوكونفرانس،حيث تتعاون ادارة الترجمة بالأمم المتحدة مع الكلية في تنظيم البرامج التدريبية لطلاب الترجمة الفورية والترجمة التحريرية فى تنظيم العديد من الندوات، وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية الأممية.

ومثل الجانب الكورى، والذى مثله "أوه سي جونغ " خبير اللغة الكورية بالكلية الذي ألقى كلمة حول التعاون والشراكات الخاصة بقسم اللغة الكورية .



كما عرضت ايومى هاشيموتو مديرة المؤسسة اليابانية بالقاهرة نبذة مختصرة عن المؤسسة و هي منظمة إدارية مستقلة ، أسستها الحكومة اليابانية عام 1972 للقيام ببرامج التبادل الثقافي الدولي ولتعميق التفاهم بين اليابان والدول الأخرى. وللمؤسسة أنشطة عدة تندرج تحت ثلاثة مجالات رئيسة هي ؛الفنون والتبادل الثقافي، و تعليم اللغة اليابانية في الخارج والتبادل الأكاديمي بالاضافة إلى دعم وتجميع المعلومات عن التعاون والتبادل الثقافي الدولي ووضع معايير للتبادل الثقافي الدولي.

يذكر أنه على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم توقيع عدة اتفاقيات من بينها تحديد عقد اتفاق شراكة بين كلية الألسن والمجلس الثقافي البريطاني لعقد امتحان الIELTS و ال ICT فى الكلية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بمملكة أسبانيا و جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية بخصوص إستقدام محاضر اسبانى للتدريس بالقسم الاسبانى بالكلية.