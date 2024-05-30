القبض على سيدة أدارت كياناً تعليماً وهمياً بالمنيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ‏النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.‏

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة ‏جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ‏ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم ‏دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ‏لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرىعلى خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.‏

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطها، وبحوزتها(عدد من الشهادات والكشوف المختلفة ‏منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة–مجموعة من الملازم الدراسية – ‏مجموعة من نماذج إمتحانات الطلبة – أدوات ومستلزمات طبية - عدد 3 أكلاشيه –‏طابعة ألوان – 2 حاسب آلى "بفحصهمافنياً تبين إحتوائهماعلى العديد من الدلائل ‏التى تؤكد نشاطهاالإجرامى" .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ‏ملاحقة وضبط العناصر الجنائيةشديدة الخطورةالإجرامية.. فقد ‏أكدت معلومات ‏وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامىشديد الخطورة‎-‎محكوم عليه فى 7 ‏قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، ‏مخدرات، مقاومة سلطات، ‏حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى ‏الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه ‏متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح ‏بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.‏

بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه ‏وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية ‏‏–6 خزينة–‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع ‏نقل").‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين ‏على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏‏‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏‏الجهود ‏لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ‏والحفاظ على المال العام.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، ‏حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة ‏‏البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة ‏الأدوات ‏المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ‏البساتين أنهى ‏حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم ‏‏على ذلك بأن ‏بيت النية وتفكر بروية ‏وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ ‏باتجاهه صوب ‏مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده ‏‏بقتله وذلك على ‏النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على ‏‏الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – ‏مقص – حبال) بغير ‏‏تصريح وبغير مسوغ ‏‏من الضرورة المهنية و الحرفية. ‏