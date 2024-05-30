تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعنصر إجرامي بالجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر ‏الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.‏

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‏ فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة‎-‎محكوم عليه فى 7 قضايا ‏أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه ‏فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح ‏بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.‏

بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه ‏وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية –6 خزينة–‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع ‏نقل").‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط ‏الخارجين ‏على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ‏والحفاظ على المال العام.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏‏الخامس، ‏حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة ‏‏الأدوات ‏المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ‏البساتين ‏أنهى ‏حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن ‏بيت النية ‏وتفكر بروية ‏وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ ‏باتجاهه ‏صوب ‏مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات ‏‏الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على ‏النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على ‏‏الأشخاص ‏‏( عصا حديدية – عصا خشبية – ‏مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ ‏‏من ‏الضرورة المهنية و الحرفية. ‏