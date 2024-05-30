هتان شطا.. اختفاء غامض يثير الجدل وشقيقه يؤكد: نعيش حالة صعبة

تصدر هتان شطا التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة.

وأثار اختفاء هتان شطا الشاب السعودي الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما أعلنت أسرته عن فقدانه.

وما زال البحث مستمرا ومكثفا من قبل الجهات الأمنية، ومتابعة حثيثة من السفارة السعودية هناك.

حالة صعبة

من جانبه أكد هاني شطا شقيق هتان في تصريحات صحفية إن الأسرة في حالة استنفار، وما زلنا نبحث عنه، مشيراً إلى أن أسرته تعيش حالة صعبة نتيجة فقدانه، وعدم توافر المعلومات الكافية حوله.

وأضاف أن شقيقه يعمل في مجال الـ"لايف كوتش"، فيما يذهب بشكل متكرر للقاهرة للحصول على دورات تدريبية.

وتابع إنه متزوج ولديه ابنة، إذ ذهب أخيراً لمصر من أجل الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

وأشار هاني شطا شقيق المفقود أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية منذ لحظة فقد هتان، وكنا قبلها على تواصل دائم معه.

واختتم حديثه قائلًا: "لا يزال اختفاء شقيقي هتان شطا يكتنفه الغموض، حيث إن المعلومات المتوافرة لدينا قليلة، والجهات الأمنية في مصر تقوم بالتحري حول الملابسات كافة لمعرفة مصيره، ولا يزال البحث جارياً".

ودشن رواد إكس هاشتاج هتان وعبروا عن حزنهم على فقدانه.