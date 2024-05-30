حقن خفض مستويات الكوليسترول تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية

الحقن الخاصة المصممة لخفض مستويات الكوليسترول تقلل من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25٪، وهذه هي نتائج دراسة شملت 19000 مريض أجريت في الولايات المتحدة.

اختبر علماء أمريكيون فعالية الحقن المصممة لخفض مستويات الكوليسترول في الوقاية من النوبات القلبية، وتبين أن هذه الحقن تقلل احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار الربع ومنذ بعض الوقت، تمت الموافقة على عقار أليروكوماب في أوروبا لعلاج المرضى الذين لا يتحملون الستاتينات، وكذلك أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من تصلب الشرايين.

والآن قام العلماء بتقييم فعالية هذه الحقن. اتضح أنه بفضل الدورة السنوية، يتم تقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 25٪ تقريبا.

ومن دون استثناء، كان لدى جميع المرضى الذين شاركوا في الدراسة تاريخ من النوبات القلبية أو غيرها من مشاكل القلب الخطيرة، وأظهرت الدراسة أن عقار أليروكوماب كان فعالا في منع التهديدات الجديدة لنظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين المرضى الذين يعانون من أعلى مستويات الكوليسترول، يجب إعطاء هذا الدواء للجسم كحقنة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ويذكر مؤلفو الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من أول نوبة قلبية لديهم حاجة ملحة لخفض مستويات الكوليسترول لديهم في المستقبل من أجل منع تكرار الأزمة القلبية، والتي غالبا ما تكون قاتلة.

يذكر MedicForum أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي السبب الرئيسي لوفاة الروس، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لمثل هذه الأمراض والمدخنين وتعاطي الكحول يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع نمط حياة صحي، والأدوية الوقائية، والفحوصات المنتظمة مع الأطباء، ولكن الكثير من الناس لا يطلبون الرعاية الطبية حتى تتدهور صحة قلوبهم بشكل كبير.

ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.