إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قبل قليل تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق القناه بعد قليل ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر ..

تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة

حارس المرمى .. محمد فوزى

الدفاع .. حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط .. محمد مخلوف ، عمر الساعى ، عبد الرحمن الدح.

الهجوم .. مروان حمدى ، خالد النبريصى، إيريك تراورى

البدلاء .. أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي ، عماد حمدي ، باسم مرسي ، محمد عبد السميع ، بشار أشرف ، حسن صابر.

وعلى جانب آخر ، قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.

ويتوجه النادي بالشكر لمكتب المحامي الكسندر روفينين الذي تابع القضية ونجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي مايقرب من 70 مليون جنيه استرليني.