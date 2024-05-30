إزالة 70 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنفيذ الحملات الإزالة المكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بإستمرار التصدي لأى شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة؛ للقضاء على كافة أشكال التعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ، ( مغاغة - بنى مزار- مطاى ) شمال المنيا ، من إزالة 26 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية، منها حالتي تعد بمركز مغاغة في قرية شم ، وتم إيقافهم وعمل الإزالة ، والتحفظ على أدوات البناء، وتم إزالة 8 حالات بمركز بنى مزار منها، 6 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمدينة، وإيقاف حالة تعدى في المهد بقرية المودة، وإيقاف وإزالة حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس، وفى مركز مطاى تم إزالة 16 حالة تعدِِ منهم، 9 حالات تعدِِ بأحياء شمال وغرب وشرق المدينة، و4 حالات بقرية إبوان ، و3 حالات بقرية بردنوها، وتم عمل الإزالة في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مراكز ، (سمالوط – المنيا - ديرمواس ) ، تمكنت الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من إزالة 44 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، منها ، 17 حالة بمركز سمالوط جاءت ما بين 11 حالة في المدينة ، و6 حالات بقرى ، ( العزيمة – منقطين – أبوسيدهم)، وتم إزالة 23 حالة تعد بالمنيا بقرى ، ( دمشير – طوخ الخيل – نزلة حسين – تلة – بنى أحمد العربية – البرجاية – بنى محمد سلطان) ، وأحياء المدينة ، وإزالة 4 حالات تعدِِ بقرية بني حرام بمركز ديرمواس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.