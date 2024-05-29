"ضخ السلع وتأمين الأراضي وفتح الحدائق " .. وزارة الزراعة جاهزة لإستقبل عيد الأضحى

تم إعلان حالة الطوارئ في جميع قطاعات وزارة الزراعة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأضاحي الحية للتأكد من سلامتها، وضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، وإلغاء الإجازات والراحات لمشرفي الأحواض، والمرور الدائم لرصد أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية.

غرف العمليات

كما يتم التواصل المستمر بين غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي لمنع التعديات وإزالة أعمال تشوين مواد البناء، وعمل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير.

كما يستمر عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين في الحدائق العامة التابعة للوزارة "الأسماك وحدائق الحيوان في المحافظات" وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.

وافتتحت وزارة الزراعة " معرض خير مزارعنا لأهلينا"، ويضم المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الطازجة، من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وغيرها.

أسعار مخفضة

وتُباع جميع المنتجات في المعرض بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يُساهم في تخفيف العبء على ميزانية الأسرة المصرية، وتخضع جميع المنتجات المعروضة في المعرض لرقابة صارمة من قبل وزارة الزراعة لضمان جودتها وسلامتها.

وسيستمر معرض " خير مزارعنا لأهلينا" لبيع السلع الغذائية في المتحف الزراعي بالدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير منتجات غذائية طازجة بأسعار مخفضة، وحرصًا من وزارة الزراعة على حماية المستهلك من جشع التجار.