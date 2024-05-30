أحمد حمدي يتوجه إلى ألمانيا السبت المقبل

يتوجه أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا صباح يوةم السبت المقبل ، استعدادًا لإجراء جراحة الرباط الصليبي ، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأبيض في مواجهة نهضة بركان الأخيرة بإياب نهائي الكونفدرالية.





وسجل حمدي هدف فوز فريقه في اللقاء ليحصد لقبه القاري.

وخاض أحمد حمدي مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية 7 مباريات ، ولم يغب عن أي مباراة سوى لقاء وحيد كان ضد أكاديمية سوار الغيني في دور المجموعات.

وكان هدف أحمد حمدي الأول مع الزمالك أمام فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، قبل أن يمنح الزمالك اللقب بهدف أمام نهضة بركان.

وكان أحمد حمدي انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادي مونتريال الكندي ، بعد أن انطلق في مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي ثم الجونة.