تأثير السكر الاكتئاب.. خبيرة تغذية تشرح التفاصيل

تحدثت خبيرة التغذية أنجيليك دوفال عن تأثير السكر المضاف على الاكتئاب، ومع الاستهلاك المستمر للأطعمة والمشروبات المضاف إليها السكر، يمكن أن يتطور نقص فيتامينات ب، مما يؤثر سلباً على وظائف الجهاز العصبي، ويساهم في تقلب المزاج والاكتئاب وتم التحذير من ذلك في مقابلة مع خبير التغذية لموسكو 24.

وعندما نتناول الأطعمة المضاف إليها السكر المكرر، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة ثم تنخفض بنفس السرعة، وأشارت الأخصائية إلى أن هذه السكريات هي التي تساهم في تقلب المزاج .

وأكدت أنجليكا دوفال أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى نقص فيتامينات ب الضرورية لحسن أداء الجهاز العصبي المركزي في حالة وجود مثل هذا النقص، تحدث حالة من الاكتئاب.

وقالت الطبيبة: "السكر يثير التهابا جهازيا في الجسم، ويزيد من تفاقم العمليات الالتهابية الموجودة، ويمكن أن يؤدي حتى إلى التهاب جديد في الدماغ".

وأوضحت دوفال أن الاكتئاب الذي يحدث بسبب الاستهلاك المستمر للأطعمة المضاف إليها السكر هو نتيجة لعملية التهابية تؤثر على الدماغ وأيضا، مع التهاب في الجهاز العصبي المركزي، تنتهك الشهية، ويظهر الأرق والتعب المزمن.

بالإضافة إلى ذلك، قال خبير التغذية إن التقلبات المزاجية المصحوبة بالاكتئاب غالبًا ما تصيب الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة ومشروبات الطاقة.

ما لا تعرفه عن الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام. ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة وقد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل. ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك. يتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.

مع أن الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة فقط في العمر، فعادة ما يعاني الأفراد نوبات متعددة منه، وفي أثناء هذه النوبات، تحدث الأعراض أغلب اليوم، وكل يوم تقريبًا.