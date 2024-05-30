مصر على موعد مع موجة حارة قاسية في هذا الموعد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة شديدة بدءًا من غد الجمعة، الموافق31 مايو 2024.

تفاصيل موجة الحارة:

المدة: من المتوقع أن تستمرّ الموجة الحارة لأكثر من أسبوع، أي قد تصل إلى 10 أيام أو أكثر.

الشدّة: ستكون درجات الحرارة عالية جدًا، حيث تتراوح المعدلات العظمى في القاهرة الكبرى بين 36 و37 درجة مئوية.

الانتشار: ستشمل الموجة الحارة معظم أنحاء مصر.

الظواهر المصاحبة: ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات النهار. نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال، خاصة في غرب البلاد. اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع أمواج البحر بين 1.5 و 2.5 متر.



نصائح للوقاية من مخاطر الموجة الحارة: