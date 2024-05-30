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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر على موعد مع موجة حارة قاسية في هذا الموعد

الطقس
الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة شديدة بدءًا من غد الجمعة، الموافق31 مايو 2024.

تفاصيل موجة الحارة:

  • المدة: من المتوقع أن تستمرّ الموجة الحارة لأكثر من أسبوع، أي قد تصل إلى 10 أيام أو أكثر.
  • الشدّة: ستكون درجات الحرارة عالية جدًا، حيث تتراوح المعدلات العظمى في القاهرة الكبرى بين 36 و37 درجة مئوية.
  • الانتشار: ستشمل الموجة الحارة معظم أنحاء مصر.
  • الظواهر المصاحبة:
    • ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات النهار.
    • نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال، خاصة في غرب البلاد.
    • اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع أمواج البحر بين 1.5 و 2.5 متر.
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نصائح للوقاية من مخاطر الموجة الحارة:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).
  • ارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللون.
  • شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.
  • تغطية الرأس عند الخروج في الهواء الطلق.
  • تجنب بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات النهار.
  • رعاية كبار السن والأطفال بشكل خاص.
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