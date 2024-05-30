رياح خفيفة وضباب.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن الطقس السائد صحوًا بوجه عام، ورطبًا ليلًا وحتى صباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

رياح جنوبية غربية

وأضاف المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج.

الموج في بحر عمان

وتابع المرز، يحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 05:16 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:20، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.