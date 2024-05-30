أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

أمطار رعدية

وأضاف المركز، لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة كما توالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية، على أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 60 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي على البحر الأحمر.

ارتفاع الامواج

وتابعت، هناك ارتفاع للأمواج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي، والرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وذكرت، هناك ارتفاع للأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

مكة 45 32

المدينة المنورة 44 30

الرياض 43 29

جدة 39 29

الدمام 46 29

تبوك 37 23

الباحة 33 20

عرفات 43 30