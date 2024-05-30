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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دور الـ 32 للكأس .. صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة جمهورية شبين مساء اليوم الخميس ، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
 

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ويمثل الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمود جاد.
خط الدفاع : كريم العراقى، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد
الوسط : دغموم، محمود حمادة، عمرو موسى 
خط الهجوم : فخر الدين، ميدو جابر، صلاح محسن .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ..
“عصام ثروت، إسلام عطية، عمرو سعداوي، وسمير فكري، ويوسف الجوهري، وأحمد شرف، وأمادوا باه، وإيزي إيميكا”. 

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