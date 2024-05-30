بدء تنفيذ مشروع فصول التقوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بأزهر سوهاج

عقد الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية بمنطقة سوهاج الأزهرية، مع أحمد شومان، مدير التعليم الإبتدائي، وموجهي العموم، لبحث تنفيذ مشروع فصول التقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية عقب إعلان نتائج الشهادة الابتدائية، تنفيذا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية وتعليمات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

وفي سياق آخر واصلت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، استعدادتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي سوف تبدأ يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو القادم .

وعقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعا موسعا برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لمناقشة آخر الاستعدادات لأعمال الامتحانات، التى سوف تنطلق الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والدكتور علي قدري مدير الإمتحانات وشئون الطلاب، وطارق محمد مدير إدارة المعلومات والتوثيق لمناقشة التعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لحماية الطلاب والعاملين، وتهبئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وأعلنت منطثة سوهاج الأزهرية، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024 .

وفي سياق آخر تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية تصفيات المشروع الوطني للقراءة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م والتي انطلقت على مستوى إدارات المنطقة يرافقه الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج وبحضور محمود جاد الرب، مدير إدارة المكتبات وإبراهيم عبد الرؤوف، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

وكانت تصفيات المشروع الوطني للقراءة قد بدأت فعالياتها على مستوى إدارات منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية

وقال محمود جاد الرب، مدير المكتبات ومنسق المشروع بالمنطقة، أن التصفيات تشمل جميع إدارات منطقة سوهاج الثلاثة عشرة، وتجري التصفيات فى أربع فئات :-

الأولي للمرحلة الابتدائية «وتشمل الصفين الأول والثاني الابتدائي».

الثانية للمرحلة الابتدائية «وتشمل من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي».

الثالثة وتشمل «المرحلة الإعدادية».

الرابعة وتشمل «المرحلة الثانوية».

وأوضح منسق المشروع بالمنطقة، أنه سوف يتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلاً لإدارته فى التصفيات التى سوف تجرى بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٨م على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية والتى سوف يتم فيها تصعيد طالب من كل مستوى للمنافسة على مستوى مناطق قطاع المعاهد الأزهرية.