الاحتلال يطلق النار عشوائيا على المواطنين العائدين إلى شمال قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا على المواطنين العائدين إلى شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الحصيلة اليومية لضحايا حرب غزة والصحة تناشد بضرورة فتح المعابر





وفي إطار آخر، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36224 شخصا، و81777 إصابة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36224 شهيدا و81777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت الوزارة: "في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة ،وحاجة آلاف المرضى للعلاج بالخارج، ومع استمرار الاحتلال بالسيطرة على المعابر وإغلاقها، نناشد جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة فتح معابر القطاع وتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 237 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب ستكلف ميزانية البلاد نحو 70 مليار دولار عام 2025





بينما قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، اليوم الخميس، إن الحرب على غزة، ستكلف ميزانية بلاده نحو 70 مليار دولار في عام 2025.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن يارون، أنه "بحلول عام 2025، ستكلف الحرب الدائرة في قطاع غزة إسرائيل، نحو 250 مليار شيكل أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار".

وأوضحت الصحيفة الاقتصادية التابعة لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أنه "تم تقدير هذا المبلغ على أساس خسارة ضريبية تقدر بنحو 40 مليار شيكل، ونفقات الحرب مثل أيام الاحتياط والذخيرة والمساعدات المدنية".

وشدد أمير يارون على أنه "لا يمكن إعطاء شيك مفتوح بشأن مسألة الإنفاق الأمني وخاصة خلال فترة الحرب".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".