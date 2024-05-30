قوات الاحتلال تقتحم حي الزهور وتحاصر مستشفى ابن سيناء المتاخمين لمخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال حي الزهور وحاصرت مستشفى ابن سيناء المتاخمين لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الهلال الأحمر الفلسطيني: على المجتمع الدولي حماية طواقمنا من القصف الإسرائيلي





وفي سياق آخر، أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، اليوم /الخميس/ علي ضرورة تدخل المجتمع الدولي وقيامه بخطوات جادة لتوفير الحماية العاجلة لطواقم الهلال الأحمر في قطاع غزة.

وقالت في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" "إنه لا يمكن قبول القصف الإسرائيلي المتكرر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف في غزة تعمل بظروف استثنائية، ليل نهار، علي مدار 8 أشهر من الحرب، رغم تعرضهم للقصف المتواصل والاستهدافات المتكررة والمتعمدة من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن المسعفين والطواقم الطبية فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلي الرغم من شح الإمكانيات وصعوبة التنقل، فهم يفعلون ما بوسعهم للاستمرار في تقديم الخدمات العاجلة في ظروف مستحيلة.

وأضافت أن الطواقم الطبية تعاني شحا في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود والمياه، كما أن الوضع الصحي متدهور للغاية، ولا توجد مستشفيات قادرة علي استقبال الجرحي في مدينة رفح الفلسطينية.

جوتيريش يدعو إلى تجديد الالتزام "بحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تجديد الالتزام بحفظه السلام التابعين للأمم المتحدة الذين يعملون من أجل السلام.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة "اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة"، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأشاد جوتيريش بهذه المناسبة بأكثر من 76 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذين يجسدون المثل الأعلى للإنسانية، وهو إرساء السلام.

وقال جوتيريش إن أصحاب الخوذ الزرقاء، الذين ينتمون إلى أكثر من 120 دولة، يخدمون في 11 عملية سلام في المناطق المتضررة من الصراعات في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه يوما بعد يوم، ومع وجود مخاطر شخصية كبيرة، يعمل هؤلاء النساء والرجال بشجاعة في بعض الأماكن الأكثر خطورة وغير المستقرة على وجه الأرض لحماية المدنيين، ودعم حقوق الإنسان، ودعم الانتخابات وتعزيز المؤسسات ، موضحا أنهم جزء من تقليد طويل، فعلى مدار أكثر من 75 عاما، دعمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجتمعات التي هزتها الصراعات والاضطرابات عبر 71 بعثة، وأن أكثر من 4300 فرد ضحوا بأرواحهم أثناء خدمتهم تحت راية الأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام إلى أن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بحاجة إلى دعم العالم ليكون بمقدورهم الاستجابة لتحديات اليوم والغد.

البرازيل تستدعى سفيرها لدى إسرائيل بعد أشهر من التوترات بين البلدين بشأن الحرب في غزة

سحبت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل بعد أشهر من التوترات بين البلدين بشأن الحرب في غزة.

جاء ذلك عقب الهجوم المتكرر من جانب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي شبهها بالمحرقة في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى استدعاء السفير البرازيلي فريدريكو ماير لتوجيه توبيخ علني، بحسب وكالة أنباء /اسوشيتد برس/.