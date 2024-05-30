ضبط عاملة نظافة بمستشفى توهم المواطنين بقدرتها على توظيفهم

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض على إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية مقيمة بالمعادى قررت بتضررها من عاملة نظافة بإحدى المستشفيات مقيمة بالبساتين لقيامها بالنصب عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بإحدى المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك ، أمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأنها وراء ارتكاب (5) وقائع نصب بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد الإستيلاء على أجزاء منها ، وإعترف بإرتكابه (6 ) وقائع بذات الأسلوب ، وأضاف بتصرفه بالبيع فـى الأجزاء المستولى عليها لعميله "سيىء النية" (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه وتم بإرشاده ضبط كافة الأجزاء المستولى عليها ، كما تم ضبط السيارات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها بدائرة القسم .. وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فـى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بإرتكابهما (3 وقائع أخرى ) بذات الأسلوب والتصرف فـيها لعملائهما"سيىء النية" ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب لقيامهما بسرقة (سيارة أجرة "تاكسى" ) من قائدها ومتعلقاته الشخصية والتعدى عليه بالضرب وإصابته، وأضافا بالتصرف بالسيارة المستولى عليها بالبيع لعميلهما (عامل- مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه ، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).​

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.