دخول 174 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى كرم أبوسالم (شاهد)

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنه لا زال هناك آلاف الشاحنات في محيط معبر رفح ومدينة العريش، هذه الشاحنات التي تم استئناف العمل بدخولها من معبر كرم أبو سالم لليوم الخامس على التوالي.

دخول 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اليوم دخلت من محيط معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس على التوالي، ليصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قاربت 627 شاحنة عبرت إلى معبر كرم أبو سالم .

وأشار إلى أنه بحسب الأرقام الأولية دخلت اليوم 174 شاحنة إلى معبر كرم أبو سالم، ولم يكن هذا الرقم هو نهائي، لكن ربما في الساعات المقبلة أن يكون هناك شاحنات أخرى خاصة أن هناك آلافا من الشاحنات المعدة والمجهزة في الجانب المصري للعبور للجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وتابع: "حتى هذه اللحظات، الـ 174 شاحنة التي دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، لم تأت أي منها إلى الآن بعد تفريغ حمولتها، نتحدث عن قرابة 5 ساعات مع عبور هذه الشاحنات ولم تكن هناك أي شاحنات أفرغت حمولتها وأتت إلى أدراجها في المنطقة اللوجستية".

الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع

جدير بالذكر أن محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، قال إن انسحاب قوات الاحتلال في جباليا بقطاع غزة ليس انسحابا كاملا، لكن لربما انسحاب تكتيكي للقوات الإسرائيلية، والتي تواجدت منذ أكثر من أسبوعين، وخلفت دمارا هائلا في هذه المنطقة، ومنذ اللحظة الأولى تتابع وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشال ما يمكن انتشاله من شهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جرحى.

وأضاف "بصل"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "منذ الصباح تحركت طواقمنا إلى هذا المكان، بعد انسحاب تكتيكي للقوات الإسرائيلية، وهناك تخوفات من العودة وإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين في هذه المنطقة، وننصح المواطنين ألا يذهبوا إلى تلك المناطق إلا بعد التأكد بشكل دقيق".

وتابع: "المشاهد الأولية للمنطقة تشير إلى الإبادة الجماعية في مخيم جباليا، ولا سيما منطقة الفالوجا والسوق، وللأسف الشديد الاحتلال دمر مئات المنازل في هذه المنطقة، والتي تتكون من عدة طبقات تم نسفها بشكل كامل، ومربعات كبيرة تم نسفها بالكامل، وهناك أعداد كبيرة من الشهداء ارتقت بجباليا، والطواقم ستبدأ بعمليات الانتشال لما يمكن انتشاله".

