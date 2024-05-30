دخول 627 شاحنة مساعدات لغزة خلال الأيام الأربعة الماضية

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إن شاحنات المساعدات اتجهت، منذ قليل، من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبوسالم لتبدأ فرق الأمم المتحدة بتسلم تلك المساعدات ثم تبدأ عمليات المراجعة والتدقيق التي من خلالها تعطل سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

خلال الأربعة أيام الماضية دخل إلى قطاع غزة نحو 627 شاحنة

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أنه خلال الأربعة أيام الماضية دخل إلى قطاع غزة نحو 627 شاحنة مساعدات من الجانب المصري؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل هذا الحصار والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.

كما أشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود طالبت بضرورة توقف الحرب الشرسة على مدينة رفح الفلسطينية، وذكرت في بيان لها أن سكان رفح يُدفعون إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة وفي النهاية يواجهون الدمار والموت نتيجة للغارات التي لم تتوقف.

منظمة "يونيسف" طالبت بضرورة توقف الحرب نظرًا للقائمة الكبيرة من الجرحى والمصابين والشهداء

وتابع أن منظمة "يونيسف" طالبت بضرورة توقف الحرب نظرًا للقائمة الكبيرة من الجرحى والمصابين والشهداء الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية، والمجازر التي ارتكبت في هذه المدينة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".