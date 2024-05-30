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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: البيان المصري الصيني المشترك وثيقة مهمة تجسد تعزيز التعاون

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، يُعد وثيقة هامة تجسد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجي.

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وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية الصينية، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتؤكد على التوافق الكبير في الرؤى بين البلدين في العديد من القضايا الحيوية.

وقال عضو مجلس النواب ، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، وهذه القمة جاءت لتدعم وتعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.

 وأشاد النائب محمد سلطان، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي ، والرئيس الصيني، لتعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين الصديقين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة عربية صينية في مصر ، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا. 

ولفت النائب محمد سلطان، أن مصر، بموقعها الجغرافي المتميز ودورها الريادي في المنطقة، تعد المكان المثالي لاستضافة مثل هذه القمة التي من شأنها تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية والصين.


 

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