أسعار زيت الطعام اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. بكام طن الصويا الآن

أسعار زيت الطعام اليوم.. واصلت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، تباينها، على مستوى أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، اليوم، حيث استقرت أسعار زيت الأولين، بينما ثبتت زيت الصويا المكرر، وزاد الاستقرار بباقي الأنواع.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والسلعية بصورة لحظية، للوقوف على آخر وأهم المستجدات التي تطرأ على ساحة الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الزيت الجملة اليوم الخميس

سعر زيت الصويا المكرر اليوم الخميس

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 46,500 جنيه

سعر زيت الأولين اليوم الخميس لدى تجار الجملة

كما استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

وثبتت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.