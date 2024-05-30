محافظ الغربية يتفقد محطتي الصرف الصحي بقريتي ميت حبيب وهاشم

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتفقد محطتي رفع الصرف الصحي بقريتي ميت حبيب وميت هاشم بمركز سمنود، لتذليل كل المعوقات لسرعة تشغيل المحطات استجابة لشكاوى المواطنين بسمنود، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب محمد زايد النائبة سحر العشري النائب أحمد دراج، المهندس عبد السلام بركات رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رئيس مركز ومدينة سمنود.

بدأت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت حبيب والتي تقع على مساحة٢٥٠م٢ بتكلفة ٨٥ مليون جنيه وتتكون من محطة رفع / شبكات إنحدار بطول ٣٥ كم / خط طرد بطول ۲ كم ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تسليم الشبكات لتشغيل المحطة كما كلف المحافظ رئيس الهيئة ورئيس مدينة سمنود بحصر بالشوارع والمناطق التي لم يصل إليها الخدمة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت هاشم والتي تقع على مساحة ٣٠٠م٢ بتكلفة ٧٥ مليون جنيه وتتكون من محطة رفع / شبكات انحدار بطول ١٤ كم / خط طرد بطول 5 كم بنسبة تنفيذ ١٠٠٪؜ وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تسليك الشبكات وبدء التشغيل التجريبي في أسرع وقت، كما وجه المحافظ رئيس الهيئة ورئيس مدينة سمنود بحصر الشوارع والمناطق التي لم يصل إليها الخدمة.

وخلال الجولة وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية على استجابته لشكواهم كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.