انقسام في الأهلي بسبب صفقة بغداد بونجاح

سادت حالة من الانقسام داخل لجنة التخطيط في النادي الأهلي حول صفقة المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، المعروض على النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن بعض الوكلاء طرحوا اسم بغداد مع التأكيد على رغبته في الانضمام إلى النادي للمشاركة في كأس العالم للأندية، بشرط التوصل إلى اتفاق مادي حول راتبه الذي يصل إلى ٥ ملايين دولار.

انقسام في الأهلي بسبب صفقة بونجاح:

أضاف شبانة أن هناك انقسامًا داخل لجنة التخطيط حول الصفقة، حيث يرفض البعض الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة، إضافة إلى تقدمه بالعمر.

فيما يرى البعض الآخر أنه يمكن التفاوض مع اللاعب والوصول إلى الأرقام التي تناسب النادي على أن يكون التعاقد معه لمدة موسمين فقط، وبالتالي يستفيد منه النادي خلال مونديال الأندية الموسم المقبل.