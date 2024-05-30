إعلامي جزائري يشيد بتنظيم مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي إفريقيا

أكد الإعلامي الرياضي أحمد بن خريفة، أن جمهور الأهلي التزم بتعليمات الإدارة بالعدد المسموح له في دخول ملعب رادس، بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي الجزائري أحمد بن خريفة، في تصريحات لملعب الشمس، أن تأمين ملعب تونس في الذهاب كان محكم، بالإضافة إلى أن جمهور الأهلي التزم بالتعليمات.

وأضاف، في مباراة الإياب، شاهدت تنظيم رائع للمباراة، برغم أن عدد جماهير الترجي كان كبيرا عن العدد المسموح.

واستطرد، أنه توقع أن الأمن المصري والشركة المنظمة سيقومون بتنظيم رائع بعدما حدث في مباراة نهائي الكونفدرالية.

وأكد أن جماهير الأهلي احترمت القوانين في الذهاب والإياب، لافتا إلى أن الأمن تعامل بشكل مثالي في هذه المباراة.

واختتم أن جماهير الترجي حصلت على عدد التذاكر المسموح به في الحضور، مثلما حدث مع مشجعي القلعة الحمراء في ملعب رادس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام فاركو، في إطار مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وكان المارد الأحمر قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، للمرة 12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة في الإياب، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.