الأهلي ينهي الصدام مع التوأم بعد زيارة "بيبو".. ويحل أزمة مستحقات إنبي

أنهى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي الصدام مع الجهاز الفني لـ المنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد استدعاء لاعبي الفريق الأحمر مبكرًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والمقررتين يومي 6 و10 يونيو المقبل.

وتحدث بيبو في زيارته لمعسكر المنتخب برفقة لاعبي الأهلي مع حسام وإبراهيم حسن حول ضرورة مراعاة الإرهاق البدني الذي عاشه لاعبو الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة بسبب توالي المباريات وعدم حصولهم على القسط الكافي من الراحة خلال المرحلة الماضية.

ووافق الجهاز الفني للمنتخب على إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ورامي ربيعة وأكرم توفيق وإمام عاشور وياسر إبراهيم ومروان عطية من خوض التدريبات خلال اليوم الأول لمعسكر الفراعنة وتدريج الأحمال البدنية تجنبًا لإصابة أي لاعب.

وفي المقابل ، وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على صرف المستحقات المالية المتأخرة لنادي إنبي الخاصة ببنود مكافآت متغيرة ضمن صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الفريق البترولي للأهلي في يناير 2019.

وجاءت هذه البنود بعد بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري في بداية الموسم الحالي بجانب بنود بعد حصول فتحي مع الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

ويسعى الأهلي لإعادة العلاقات مع إنبي خاصة في ظل الرغبة في ضم محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب الأولمبي واللاعب الموهوب في الموسم الجديد لتعويض إصابة التونسي علي معلول.